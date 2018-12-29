مكة المكرمة 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسبحث عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة أم القرى الدكتور أحمد بابلغيث، ونائب رئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة لشوؤن البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، أوجه التعاون المشترك ببين الجانبين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الهيئة بجدة.وأوضح الدكتور الأنصاري، أن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، كمراقبة الظواهر الجوية، وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة تقوم على المعايير الدولية في مجال الأرصاد، إضافة إلى ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة، مرحباً بتدريب وتأهيل طلاب كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة أم القرى.من جانبه أشاد الدكتور بابلغيث والوفد المرافق له بخدمات الهيئة والجهود التي تعمل عليها لخدمة المجتمع، مضيفًا أن الاجتماع يأتي لتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الجانبين، منوهًا بدعم واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بافيل لتقديم أفضل الخدمات لتطوير الصحة والبيئة.كما بحث اللقاء المشترك إمكانية توقيع شراكة مجتمعية مع الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة، وتدريب طلاب الكلية لإكسابهم الخبرات والمهارات العملية المطلوبة لاتاحة الفرصة لهم أداء مهامهم الوظيفية مستقبلاً.// انتهى //14:28ت م0061