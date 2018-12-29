نجران 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة النشاط الطلابي بنين - بنات، غداً، فعاليات مهرجان أندية مدارس الحي "الحي يحييك"، في نسخته الثانية.وأوضح مدير عام تعليم المنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي، أن المهرجان الذي يستمر أربعة أيام، يشتمل على مجموعة من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الاحتفالي وتتم في إطار ثقافي واجتماعي وفني ورياضي.وأفاد أن المهرجان يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية في أذهان الأجيال الحاضرة، وغرس الاعتزاز بمخزون الوطن من الإبداع الحضاري، كما يهدف إلى نشر المعرفة وغرس القيم وتكوين الاتجاهات الإيجابية في جو من الترفيه والسعادة، ورعاية المواهب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية واللغوية والحركية، وتحقيق التواصل الفعال بين فئات المجتمع على اختلاف أذواقهم واتجاهاتهم.// انتهى //14:29ت م0062