الدمام 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسنظم مهرجان "سفاري بقيق" في نسخته الثالثة أمس، مسابقة "الدعو بالملواح للصقور" بمشاركة نخبة من الصقارين وحضور عدد من المهتمين بالصقور.وأوضح مدير فعاليات سباق الصقور بمهرجان سفاري بقيق بخيت الشدي أن المسابقة شملت ثلاث فئات من الصقور وهي فئة "الحر" ، و"الجين"، و"الشاهين"، مشيراً إلى أن جوائز المسابقة بلغة قيمتها 100 ألف ريال وتنافس عليها الصقارين المشاركين من داخل المملكة ودول الخليج، فيما تم تكريم المتسابقين بموقع المهرجان وتسليم الجوائز لهم.وأشار إلى أن مهرجان "سفاري بقيق" نظم عدد من المسابقات بين الصقارين خلال النسختين الماضيتين وشهدت إقبال من المهتمين بالصقور ومشاركة عدد كبير من الصقارين ذوي الخبرة في مجال تربية الصقور واقتنائها، مؤكداً بأن "سفاري بقيق" أولى للصقارين أهمية كبيرة حيث يقدم الدعوة لهم خلال مدة إقامة المهرجان الذي يستمر 10 أيام وينظم لهم المسابقات، بهدف الحفاظ على التراث الأصيل وصونه واستدامته.// انتهى //14:33ت م0063