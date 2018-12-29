الزلفي 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واستتواصل فعاليات مهرجان شتاء الزلفي التي تنظمها بلدية المحافظة في حديقة الزيتون،متضمنة العديد من الفعاليات التي تفاعل معها الحضور من مختلف الفئات العمرية.ووسط أجواء مفعمة بالدفء والحيوية،تنوعت الفعاليات عبر مسرح الطفل والمسابقات الترفيهية علاوة على تخصيص أكشاك ومواقع للأسر المنتجة رافق ذلك توزيع المطبوعات التوعوية ،فيما نظمت إدارة التعليم في مخيمها على ضفاف بحيرة الكسر برنامج الرسم التشكيلي بمشاركة مجموعة من فنانين المملكة إضافة إلى المناشط الأخرى منها مسابقة " قصر الجمر " والألعاب الشعبية والأمسيات الشعرية وألعاب مائية .وشارك مخيم مرور الزلفي المقام في منطقة بحيرة الكسر زوارها من خلال إقامة محاضرات توعوية ومسابقة للسائق المثالي بهدف بث روح التنافس بين الشباب للالتزام بالأنظمة المرورية ونشر ثقافة السلامة المرورية .وفي المواقع والقرى التراثية ينظم مكتب السياحة والتراث الوطني بالشراكة من لجان التنمية الاجتماعية العديد من الأمسيات الشعرية والفقرات الشعبية في قرية علقة التراثية وقرية السيح بالإضافة إلى المتاحف الخاصة ويستمر ليالي مهرجان شتاء الزلفي إلى نهاية فترة إجازة الفصل الدراسي الأول شاملة بإشراف محافظة الزلفي ومشاركة القطاعات الحكومية والأمنية والخاصة.// انتهى //15:25ت م0066