الرياض 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسعقد الاتحاد السعودي للتايكوندو اجتماعه السابع والأخير لعام 2018م برئاسة رئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري ونائب الرئيس أبوبكر كردي وأعضاء مجلس الإدارة العقيد فهد الصعيري ومحمد الوبران ومحمد نوح قاضي وبحضور الأمين العام سامي الطلب وسكرتير عام الاتحاد محمد عطوه ورؤساء اللجان .واستهل العميد شداد الاجتماع بالمباركة لـ (18) شخصية من المعينين الذين انظموا للجان الاتحاد الآسيوي للتايكوندو(ATU)، في إشارة للحضور اللافت للمنتخبات السعودية على الجانبين القاري والخارجي.وأقر المجتمعون فتح مراكزٍ في العديد من مناطق الممكة لهدف إيجاد بنية تحتية تغذي المنتخبات السعودية ودعم الكوادر الوطنية في الجهاز الفني لمنتخب (البومسي) ووضع خطة متكاملة لإعداد المنتخبات السعودية قبل خوض المشاركات الخارجية خلال موسم 2019م.// انتهى //15:58ت م0071