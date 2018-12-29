الجزائر 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة سياح على طريق المريوطية بمحافظة الجيزة المصرية، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين بينهم سياح فيتناميين.ووصفت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم هذا العمل بالجبان ، معربة عن تضامنها مع الحكومة المصرية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.وجددت الجزائر دعمها لمصر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي, الذي لن يمكنه بأي حال من الأحوال النيل من أمنها واستقرارها ووحدة شعبها، مؤكدة ضرورة تكاتف جهود المجموعة الدولية للعمل على القضاء على هذه الآفة المقيتة واجتثاثها من جذورها.// انتهى //16:47ت م0072