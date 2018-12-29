الجنادرية 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم رئيسة اللجنة النسائية التنموية بالمنطقة أن المشاركة في الجنادرية تعكس الدور الفاعل للمرأة وتعزيز حضورها التراثي والثقافي والحرفي، مشيرة إلى أن المشاركة تعكس جزء من الحضارة التي تشهدها المملكة والتعريف بتاريخها العريق، الذي ارتسم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار.ونوهت سموها خلال متابعتها لأعمال اللجنة النسائية التنموية المشاركة في المهرجان بالدور الفعّال الذي تقدمه أسر المنطقة للمساهمة في العديد من التنوع والتطور لفن النحت والحرفة والإنتاجية، مؤكدة أن هناك العديد من الأعمال التي سيكون للمرأة دور مهم في تحقيقها عبر جناح المنطقة، مبينة أن الاهتمام بالصناعات اليدوية والإهتمام بالحرف هدف لتدريب الجيل القادم والمحافظة عليها وتحويلها إلى مهنة تحفظ تاريخ المنطقة وتفيد الأسر مهنياً واقتصادياً.ولفتت سموها إلى أن اللجنة التنموية النسائية تسعى إلى دراسة تطوير وتنويع المشاركات في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، ليتمتع الجيل برؤية الأصالة وغرس التراث الأصيل، مشيدة بما يشهده جناح المنطقة من إقبال كبير في المهرجان، الذي يعكس رغبة الزوار لمعرفة أدق التفاصيل التي تقدمها المرأة من طبيعة المكان، سائلة المولى عز وجل أن يوفق الجميع وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.يذكر أن جناح منطقة القصيم في "الجنادرية33 يضم 10 أركان مخصصة للمرأة يعمل بها 30 سيدة، ويقدمن خلالها أعمالهن العديدة تعكس إرث المنطقة التاريخي والحضاري تنوعت بين النحت والنسيج والصوفيات والخوصيات والمأكولات الشعبية التي تقدم للزوار، إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى// انتهى //17:00ت م0073