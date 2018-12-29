الجنادرية 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسنظم جناح جامعة نجران ممثلاً في عمادة شئون الطلاب برامج ترفيهية وتثقيفية لزوار قرية نجران التراثية بـ (الجنادرية33) خلال اليومين الماضيين، تضمنت ألعاباً حركية، وزامل ترحيبي، ولون شعبي، بالإضافة إلى أمسية شعرية وإنشادية، وعروض مسرحية.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي أن العمادة حرصت على مشاركة طلاب الجامعة في المهرجان من خلال تقديم عدد من العروض التي توضح حجم الأنشطة التي تنفذها الجامعة، مشيراً إلى أن المشاركة تشمل انشطة ترفيهية وتثقيفية تبرز مواهب الطلاب التي عززتها الجامعة لديهم.من جهته أكد وكيل الجامعة الدكتور محمد فايع أن مشاركة الجامعة لهذا العام تبرز إمكانات الجامعة وما تقدمه للطلاب والمجتمع من خدمات متنوعة.وأبان الدكتور فايع أن الجناح عرف زوار الجنادرية ببرامج الجامعة، وبما حققته من إنجازات وشراكات مختلفة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك دورها الكبير في تنفيذ خدمات مجتمعية متميزة هدفت إلى التطوير، إلى جانب مشاركتها بعيادة صحية مزودة بعدد من الأجهزة الطبية والأدوية تخدم زوار المهرجان بشكل عام وقرية نجران بشكل خاص، منوهاً بمشاركة الطلاب في تقديم برامج متنوعة للزوار.//انتهى//17:01ت م0074