باكو 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير اليوم أوراق اعتماده لفخامة الرئيس الأذربيجاني الهام حيدر علييف، بحضور معالي وزير الخارجية الأذربيجاني الأستاذ ائلمار محمد ياروف، ومسئولين من الحكومة، وعدد من أعضاء السفارة.ونوّه فخامة الرئيس الإذربيجاني في بداية اللقاء بعمق العلاقة بين جمهورية أذربيجان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمناً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اهتمامه بجمهورية أذربيجان وحرصة الدائم على توطيد العلاقات بين البلدين، لافتاً الانتباه إلى موقف المملكة المشرف الداعم دائماً لأذربيجان في مختلف الشؤون والقضايا السياسية والاقتصادية، مجدداً فخامته شكره لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، لحسن استقباله خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض، وتسهيل رحلته للعاصمة المقدسة للصلاة في الحرم المكي الشريف.وأشاد فخامته بمستوى العلاقات المميزة بين البلدين، متمنياً تطورها في المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والثقافية، مؤكداً حرصه على تسريع التعاون والتبادل التجاري وتوقيع الاتفاقيات التي من شانها رفع مستوى العلاقة الى أعلى المستويات، مبدياً فخامته سعادته وثناءه للاهتمام الذي أظهره خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله - أيده الله - لعدد من الوزراء الأذربيجانيين، ما يدل على احترامه ومحبته لجمهورية أذربيجان وشعبها.من جهته أجزل الدكتور بن خضير الشكر لفخامة الرئيس الأذربيجاني وحكومته على حفاوة الاستقبال المقرون بالترحاب الكبير، لافتاً النظر إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، المتضمنة التأكيد على أهمية جمهورية أذربيجان وشعبها، لدة المملكة العربةي السعودية، وحرصه الدائم - حفظه الله - على تطوير وتنمية العلاقة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، ومن ذلك توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها رفع مستوى التعاون بين البلدين إلى أقصى مستويات التعاون، متمنياً أن يوفق في آداء مهمته على أكمل وجه، وبما يحقق تطلعات قيادة وشعب البلدين الشقيقين.// انتهى //17:18ت م0075