الجنادرية 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأثرى معرض "مكة كلها حرم" ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام، بجناح منطقة مكة المكرمة، زوار "الجنادرية33" بالمحتوى المعرفي والمعلومات التثقيفية بقدسية بيت الله العتيق وحدود حرمه وأعلامه، والفارق ما بين الحل والحرم، والمحظورات التي لا يجوز فعلها في الحرم، إضافة إلى الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز قدسية ومكانة البيت الحرام في نفوس أهله ومن يفد إليه من الحجاج والمعتمرين.وأشاد زوار المعرض بالمحتوى المعرفي والمعلومات الثرية التي يقدمها المعرض لتثقيف زوار المهرجان وتعريفهم بقدسية المكان والزمان وحدود وأعلام الحرم المكي والخصائص التي خص الله بها مكة المكرمة وحرمها عن سائر بقاع الأرض.ونوّه رئيس قسم القراءات بجامعة أم القرى الدكتور أحمد الفريح بما يحتويه معرض "مكة كلها حرم" من تثقيف لزوار المهرجان، والرسالة العظيمة التي يؤديها لهدف شريف، والتعريف بالمعالم، وعرض الجماليات للكعبة المشرفة، والعاصمة المقدسة "، وعد الزائر فواز الحارثي معرض مكة "كلها حرم" من أفضل المشروعات الحديثة التي اهتمت بأقدس الأماكن وأطهر البقاع على وجه الكرة الأرضية.من جهته وصف المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبو حيمد المعرض أن من أعظم المشروعات "تعظيم بلد الله الحرام، معرباً عن سعادته بما شاهده خلال زيارته لجناح منطقة مكة المكرمة والوقوف على الجهود المباركة للقائمين على المعرض والمعلومات الثريّة التي يتلقاها الزوار.وعبّر المهندس محمد بن ناصر الغامدي عن إعجابه بالمعرض وما تضمنه من عروض ومعلومات ثرية تهدف لتثقيف الزوار بمدى قدسية الحرم المكي، سائلاً الله تعالى أن يزيد البيت الحرام تعظيما وتكريما وتبجيلا وتشريفاً.// انتهى //17:21ت م0076