بيروت 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسقدمت قوات الامم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان "اليونيفيل" اليوم شرحاً للاجراءات التي قامت بها بالتنسيق مع الجيش اللبناني والتي رافقت عملية التحقق من وجود أنفاق تعبر الخط الأزرق على الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة .وقالت اليونيفيل في بيانها : أنه في 26 و27 ديسمبر، وفي سياق التحقيق الجاري حول وجود أنفاق على الخط الأزرق، قامت قوات " اليونيفيل " مع القوات المسلحة اللبنانية بمسح مبنى لمعمل باطون قديم في الجزء الجنوبي من كفركلا، وذلك بعد أن لاحظت وجود إسمنت سائل يتدفق من المبنى داخل هذه المنشأة .وأضاف البيان أنه تم ضخ السائل الذي طفا على الجانب اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي من خلال فتحة تم حفرها في طرف نفق ، من ناحيتهم كانت اليونيفيل قد أكدت من قبل بشكل مستقل أنه يعبر الخط الأزرق في نفس محيط المنطقة .وأوضحت القوات أنه بناء على هذه الملاحظة، يمكن لليونيفيل أن تؤكد أن معمل الباطون القديم في كفركلا فيه فتحة على النفق الذي يعبر الخط الأزرق ، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في سياق الجهود الرامية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي 1701 .وأختتم البيان بأن قوات اليونيفيل تواصل العمل مع الأطراف لضمان تنسيق جميع الأنشطة في المناطق الحساسة حسب ما تتم الاتفاق عليه، واحترام الخط الأزرق بالكامل من الطرفين، ومساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه وقف الأعمال العدائية بموجب القرار 1701 .// انتهى //17:56ت م0078