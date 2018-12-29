حائل 22 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي اليوم, انطلاق سباق الرالي في نسخته الـ14 بمشاركة 50 متسابقاً، وذلك في مركز "المغواة" بحائل.

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة، الذي تضمن تكريم سموه لشركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة بالرالي، ووكالة الأنباء السعودية، ثم أعطى شارة البدء بانطلاقة رالي حائل نسيان لهذا العام.

واستعرضت أمام سموه سيارات السباق المشاركة في المرحلة الاستعراضية التي تبلغ مسافتها نحو 3.87 كلم في موقع "قرين عنز" البري لتحديد ترتيب المتسابقين المنطلقين أولاً خلال المرحلة الثانية من الرالي ، وتبلغ المسافة التي سيقطعها متسابقي رالي حائل في نسخته الرابعة عشر 1272 كم ويقام على أربعة مراحل, وذلك بتنظيم من الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبإشراف فني من الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية العضو في الإتحاد الدول للسيارات (FIA).

وفي نهاية الحفل أشاد سمو أمير منطقة حائل بالإنجاز الذي حققه الرالي منذ انطلاقته الأولى واستمراره حتى النسخة 14 , مثمناً مشاركة الجهات الحكومية والخاصة بهذا الرالي وأشار إلى أن النجاح يسجل للوطن وللمنطقة ولكافة الشركاء.

ورفع سموه باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على الدعم السخي للمناشط والفعاليات المتنوعة التي تقام في مناطق المملكة وما لقيه رالي حائل الدولي من رعاية كريمة واهتمام وضعه في مقدمة الراليات الدولية التي تقام في الدول العربية والخليجية.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحفي أن منطقة حائل تتشرف بأن ترحب بكافة ضيوف المملكة من المشاركين في الرالي والزوار المتابعين لفعاليات من مختلف الدول ومن أبناء دول الخليج وقال أن الرالي حالياً تجاوز كونه منافسة رياضية وأشار إلى أبعاده الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية والسياحية.

من جهته أعرب صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل، في تصريح صحفي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على رعايته وإعلان انطلاق رالي حائل في نسخته الـ 14.

وأشاد بجهود سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتكاتف جميع الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في التنظيم وكذلك أهالي المنطقة ومحافظاتها، متمنيا للجميع قضاء أوقات سعيدة في المنطقة خلال فعاليات الرالي.

وحضر حفل الافتتاح صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن خالد ، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد، ومعالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس ومدير شرطة المنطقة اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد، وعدد من المسئولين .

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18:18ت م

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