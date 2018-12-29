الجنادرية 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واستعرّف زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33) على تاريخ الخيول العربية الأصيلة أثناء زيارتهم إلى مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في الجنادرية , وكان عدداً كبيراً من الزوار الذين أظهروا اهتمامهم بالخيل العربية الأصيلة ومعرفة أنواعها وأنسابها واطلعوا على أبرز المعلومات التفصيلية عنها.وأوضح المشرف على الجناح علي بن فهد السهلي، أن الجناح يعرف الزوار بتاريخ الخيل العربية الأصيلة في المملكة، ويعرض بعضاً من سلالات خيل المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - وما وصلت إليه من مكانة عالمية.وأبان السهلي، أن الجناح يتكون من ١٦ إسطبلاً تعرض به الخيل، وخيمة تراثية تمثل حياة الإنسان بالجزيرة العربية في الماضي، وكذلك معرض لصور ومجسمات الخيل والمخطوطات القديمة، إلى جانب نماذج توثيقها وحفظ نسبها، وكتب تضم سجل أنسابها، والعديد من الكتيبات الإرشادية والتوعوية لتغذية الخيل وكذلك مسرح للطفل لتعريف النشأ بأُسس هذه الرياضة العريقة وتدريبها والعناية بها، مشيراً إلى أن زوار الجناح حرصوا على التقاط الصور مع الخيل، واقتناء بعض المجسمات والهدايا المتوفرة في الجناح.// انتهى //18:19ت م0080