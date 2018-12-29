الجنادرية 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسطوعت الفنانة السعودية فتون الدويش استخدامات النار والبارود لتظهر ألواناً ورسوماً تتنفس فناً على أوراق لوحاتها التشكيلية، لافتةً انتباه وإعجاب زوار الجنادرية بعرضها الفريد على لوحاتها المرسومة بالبارود، فقد فتنت فتون البارود وحولته من مادة عرفتها الحروب وميادين المعارك، إلى أداة فنية تصاغ بإبداع تشكيلي على لوحاتها.وعّدّت الفنانة الدويش خلال مشاركتها في قرية الباحة التراثية وجناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالجنادرية فرصة هامة لتحقيق آمالها وعرض أعمالها الفنية عبر لوحاتها التي تصدرت مداخل الأجنحة ، مبينة أن لديها العديد من المشاركات في المحافل المحلية والدولية ، وتحمل عضوية الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت، وحازت على المركز الأول في مسابقة أولمبياد المملكة للإبداع في الفنون التشكيلية 2018.واستعرضت الدويش مشوارها الفني الذي بدأ منذ صغرها حتى حلّقت في سماء الفن بمشاركاتها المتنوعة في المهرجانات، واصفة مشاركاتها في المهرجان دافع كبير وفرصة سانحة لعرض ابداعاتها الفنية لزوار الجنادرية، مشيرة إلى أنها حرصت على تقديم أعمال متنوعة شاملة للعديد من المدارس الفنية كالفن التجريدي والواقعي والبورتريه.// انتهى //18:26ت م0082