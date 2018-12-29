بغداد 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسعقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم مؤتمراً صحفياً مع نظيرة الأردني عمر الرزاز الذي يزور بغداد حالياً .وأفاد المسؤولان خلال المؤتمر أن الحكومة العراقية والأردنية اتفقتا على إقامة تعاون ثنائي متعدد الأوجه يشمل إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين .وأضافا أنه جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ، إضافة إلى بحث مسألة الإعفاءات الجمركية لتبادل السلع المصدرة بين البلدين, والتعاون في مجال الطيران والنقل البحري وخصم 75% من الرسوم .// انتهى //19:23ت م0099