سياسي / رئيس الوزراء العراقي ونظيره الأردني يعقدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً
السبت 1440/4/22 هـ الموافق 2018/12/29 م واس
بغداد 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واس
عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم مؤتمراً صحفياً مع نظيرة الأردني عمر الرزاز الذي يزور بغداد حالياً .
وأفاد المسؤولان خلال المؤتمر أن الحكومة العراقية والأردنية اتفقتا على إقامة تعاون ثنائي متعدد الأوجه يشمل إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين .
وأضافا أنه جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ، إضافة إلى بحث مسألة الإعفاءات الجمركية لتبادل السلع المصدرة بين البلدين, والتعاون في مجال الطيران والنقل البحري وخصم 75% من الرسوم .
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19:23ت م
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