طرابلس 22 ربيع الآخر1440ه الموافق29 ديسمبر 2018 م واسلقي جندي ليبي مصرعه اليوم جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الجيش الليبي وعناصرة إرهابية في حي المدينة القديمة بدرنة شمال شرق ليبيا .وقال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش في تصريح صحفي : إن جندي بالوحدة 276 مشاة قتل خلال الاشتباكات التي تأتي في إطار حسم المعركة مع آخر الجماعات المتطرفة في المدينة القديمة التي يقاتل فيها ما تبقى من عناصر تنظيم داعش الإرهابي .وأكد الخرطوش أن اللواء73 يواصل القتال في محور درنه ويقوم بتأمين الهلال النفطي والمناطق المحيطة به، عبر الدوريات التي تعمل ضمن خلال غرفه عمليات سرت الكبرى.// انتهى //19:36ت م0101