عام / مقتل جندي ليبي في اشتباكات مسلحة مع عناصر إرهابية بدرنة الليبية
السبت 1440/4/22 هـ الموافق 2018/12/29 م واس
طرابلس 22 ربيع الآخر1440ه الموافق29 ديسمبر 2018 م واس
لقي جندي ليبي مصرعه اليوم جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الجيش الليبي وعناصرة إرهابية في حي المدينة القديمة بدرنة شمال شرق ليبيا .
وقال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش في تصريح صحفي : إن جندي بالوحدة 276 مشاة قتل خلال الاشتباكات التي تأتي في إطار حسم المعركة مع آخر الجماعات المتطرفة في المدينة القديمة التي يقاتل فيها ما تبقى من عناصر تنظيم داعش الإرهابي .
وأكد الخرطوش أن اللواء73 يواصل القتال في محور درنه ويقوم بتأمين الهلال النفطي والمناطق المحيطة به، عبر الدوريات التي تعمل ضمن خلال غرفه عمليات سرت الكبرى.
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