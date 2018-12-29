المدينة المنورة 22 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 29 ديسمبر 2018م واسقال معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري: إن الأوامر الملكية الكريمة الصادرة بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وإعادة تشكيل مجلس الشئون السياسية والأمنية ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله واستحداث عدد من الهيئات جاءت لتؤكد حرص القيادة على التطوير المستمر لأداء الأجهزة الحكومية وسعيها الحثيث نحو تعزيز استقرار البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا مع تركيز كبير على التنمية وتحقيق الرفاه للمواطن .وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن بلادنا تحظى بفضل الله بقيادة طموحة عازمة على المضي بالأداء الحكومي إلى أعلى درجات الجودة خاصة في القطاعات الخدمية وهو ما تشهد له متابعتها الحثيثة لمؤشرات الأداء الأجهزة الحكومية خلال سعيها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 وإجراءها لتعديلات مدروسة مواكبة المتغيرات وضمان تحقق الأهداف ، مبينا أن قطاع الخدمات البلدية يحظى بدعم غير محدود من قيادتنا المباركة آخذة في الاعتبار ماله من دور في تعزيز رفاهية المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم .ورفع أمين منطقة المدينة المنورة شخره لوزير الشئون البلدية والقروية السابق معالي المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشخيخ ، راجيا من الله تعالى أن يوفق وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لما فيه خير الوطن والمواطن ، كما دعا الله أن يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظهما الله - وأن يوفقهما لما يحبه ويرضاه.// انتهى //19:49ت م0103