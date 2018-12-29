الدمام 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأشاد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، والتي وصفها بأنها تعكس الاتجاه الإصلاحي للمملكة.وأكد معاليه أن قرارات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تدل بشكل واضح على تجديد مفاصل الدولة وإعادة تشكيل مراكز القرار، والدفع بالشباب لتولي مناصب هامة في الدولة، لتتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، ورغبتها في تعزيز هذه القطاعات، وأفكار جديدة ومغايرة، تواكب المرحلة المقبلة، وما تشهده من تغييرات تواكب التحولات الإقليمية والعالمي.وأوضح المهندس الجبير أن المتابع للشأن السعودي يلحظ أهمية هذه القرارات التاريخية، التي تأتي امتدادًا لترتيب مسيرة القيادة في المملكة، وكذلك توقيت القرارات وأهميتها, يعطي انطباعًا سائدًا لدى الكثير, أن هناك رجل يسهر على خدمة وراحة هذا الشعب، وهو أمر لم يعد مستغرباً على خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-, مبيناً أن هذه القرارات الملكية شملت تغييرات وزارية بهدف دفع مسيرة التنمية والإصلاح في هذا البلد الشامخ، إضافة إلى تغييرات أخرى شملت نواب وزراء وعدد من القطاعات المهمة.وقدّم معالي أمين المنطقة الشرقية, باسمه واسم منسوبي الأمانة كافة, التهنئة للدكتور ماجد القصبي بمناسبة تعيينه وزيرا مكلفا للشؤون البلدية والقروية، سائلاً الله عز وجل أن يعينه على تحمل هذا المسؤولية الكبيرة, وأن يوفقه في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة .// انتهى //19:59ت م0106