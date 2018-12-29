الرياض 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسانتزع السعـودي أيمن الحميضي كأس المركز الأول في فئة الطائرات F3A ضمن منافسات بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية التي اختتمت الْيَوْمَ على مضمار ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة بمشاركة 167 متسابقاً من 8 جنسيات مختـلفة .وسيطر السعوديون على فئة F3A بعدما حل أحمد الرفدان ثانياً فيما جاء فاضل كعكي في المركز الثـالث .وتوج مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد و رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية المقدم سعود الفغم ، الفائزين بالمراكز الثلاثة في الخمس منافسات التي أقيمت على مدار يومين إذ حقق الإماراتي ثامر الشامسي المركز الأول في منافسات طائرات الهيليكوبتر فيما جاء السعودي عبدالهادي عزوز ثانياً و الأمريكي علاء الدين حمزة ثالثاً .وفي منافسات سيارات الدراق الكهرباء واصل السعوديون سيطرتهم حيث جاء في المركز الأول عبدالحكيم المهنا ثم علي البراهيم و زياد حاج خضر على التوالي بينما حقق البحريني فهد بوعينين المركز الأول في سباق سيارات الدراق "بنزين" وحل ثانياً السعودي فيصل الدخيل و ثالثاً الكويتي ناصر البلوشي .وانتزع الفلبيني كرستيـان مانلباز الميدالية الذهبية في فئة سيارات الدفع الخلفي "درافت" و حل السعودي عبدالرحمن عالم ثانياً و جاء زميله صادق الكبيش ثالثاً .وعبر رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية سعود الفغم عن سعادته بحجم المشاركة الذي شهدته البطولة بتواجد 167 مشاركاً من العديد من الدول والمستوى المميز والتنافس القوي بينهم ، مقدماً التهنئة للفائزين ، مؤكداً أن اتحاد الرياضات اللاسلكية سيواصل تنظيم مثل هذه النشاطات ضمن خطته للتعريف بمختلف فئاتها وزيادة عدد الممارسين لها ، وهي استكمال لما نظمه الاتحاد خلال الفترة السابقة من بطولات ودورات تدريبية تحت إشراف نخبة من المحاضرين المميزين وأبطال العالم ، لافتاً النظر إلى أنهم في الاتحاد لديهم خطة استراتيجية تتضمن العديد من الفعاليات التنافسية والتعريفية بهذا الجانب.وقدم الفغم شكره لجميع من أسهم في نجاح البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية ، مثمناً جهود اللجان العاملة في البطولة والهيئة العامة الرياضة وإدارة ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر على تعاونهم وتهيئة مرافق الملعب لاستضافة البطولة.// انتهى //20:10ت م0108