أبو ظبي 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسوصل منتخب الصين بقيادة المدرب مارتشيللو ليبي إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم ، للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم 2019 التي تقام في دولة الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير القادمين .وخاض المنتخب الصيني عدة مباريات ودية مؤخراً حيث خسر أمام العراق بهدفين لهدف ثم تعادل مع الأردن 1 - 1 ويلعب المنتخب الصيني في المجموعة الثالثة التي تضم معه كوريا الجنوبية والفلبين وقرغيرستان ، ويخوض مباراته الأولى أمام قرغيزستان يوم 7 يناير القادم على استاد الشيخ خليفة الدولي.ويلعب المنتخب الصيني مباراة ودية أخيرة في الإمارات يوم 2 يناير أمام نادي الوحدة الإماراتي.// انتهى //20:12ت م0110