رياضي / منتخب الصين يصل أبوظبي للمشاركة في كأس أمم آسيا
السبت 1440/4/22 هـ الموافق 2018/12/29 م واس
أبو ظبي 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واس
وصل منتخب الصين بقيادة المدرب مارتشيللو ليبي إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم ، للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم 2019 التي تقام في دولة الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير القادمين .
وخاض المنتخب الصيني عدة مباريات ودية مؤخراً حيث خسر أمام العراق بهدفين لهدف ثم تعادل مع الأردن 1 - 1 ويلعب المنتخب الصيني في المجموعة الثالثة التي تضم معه كوريا الجنوبية والفلبين وقرغيرستان ، ويخوض مباراته الأولى أمام قرغيزستان يوم 7 يناير القادم على استاد الشيخ خليفة الدولي.
ويلعب المنتخب الصيني مباراة ودية أخيرة في الإمارات يوم 2 يناير أمام نادي الوحدة الإماراتي.
// انتهى //
20:12ت م
0110