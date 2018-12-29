الرياض 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد بن عايض النفيعي.وأصدر سموه قراراً يقضي بتكليف عبدالله بترجي برئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر تكليف مجلس الإدارة الحالي .// انتهى //20:16ت م0111