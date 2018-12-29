الجنادرية 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسشهدت أرض الجنادرية عروضاً موسيقية عسكرية والمعروفة بمسمى " المارشات " قدمتها الفرقة الموسيقية بوزارة الحرس الوطني وسط تفاعل كبير من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة .وقدمت الفرقة التي تتكون من تسعين عازفاً ، فنوناً موسيقية متنوعة باستخدام الطبول والمزمار والقربة والبوق مع عروض عسكرية ميدانية .وتصدرت موسيقى النشيد الوطني العروض المقدمة التي تفاعل معها الزوار بشكل لافت .// انتهى //20:27ت م0113