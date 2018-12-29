الجنادرية / "مارشات" وطنية تُحيي أرض الجنادرية
السبت 1440/4/22 هـ الموافق 2018/12/29 م واس
الجنادرية 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واس
شهدت أرض الجنادرية عروضاً موسيقية عسكرية والمعروفة بمسمى " المارشات " قدمتها الفرقة الموسيقية بوزارة الحرس الوطني وسط تفاعل كبير من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة .
وقدمت الفرقة التي تتكون من تسعين عازفاً ، فنوناً موسيقية متنوعة باستخدام الطبول والمزمار والقربة والبوق مع عروض عسكرية ميدانية .
وتصدرت موسيقى النشيد الوطني العروض المقدمة التي تفاعل معها الزوار بشكل لافت .
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20:27ت م
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