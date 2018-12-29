لندن 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسحقق فريق ولفرهامبتون مفاجأة بعدما قلب الطاولة على مضيفه توتنهام الثاني ، بالفوز عليه بنتيجة 3 - 1 اليوم في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .وتوقف رصيد توتنهام عند 45 دقيقة ، فيما ارتفع رصيد ولفرهامبتون إلى 29 نقطة بالمركز السابع .وخسر فريق إيفرتون من أمام مضيفه برايتون بهدف دون رد ، وتعادل واتفورد ونيوكاسل بهدف لكل منهما ، وفاز فلوهام على هيدير سيفلد تاون بهدف دون رد ، فيما خسر ليستر سيتي من كارديف سيتي بهدف دون رد ، ويلعب لاحقا ليفربول مع ارسنال .وتستكمل المرحلة الأخيرة لهذا العام غدا الأحد حيث يلتقي كريستال بالاس مع تشلسي، بيرنلي مع وست هام، ومانشستر يونايتد مع بورنموث.// انتهى //20:40ت م0114