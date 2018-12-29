تونس 22 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واستوج الترجي الرياضي التونسي بلقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد للأندية " رجال " إثر تفوقه مساء اليوم على مواطنه ، منظم البطولة وحامل اللقب نادي ساقية الزيت بنتيجة 26 ـ 20 في مباراة الدور النهائي التي دارت بمدينة صفاقس.. ليصبح التتويج الخامس في تاريخ الترجي .فيما فاز العربي القطري على السالمية الكويتي بـنتيجة 37 - 31 .// انتهى //21:31ت م0115