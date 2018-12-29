رياضي / الترجي التونسي يفوز بالبطولة العربية لكرة اليد
السبت 1440/4/22 هـ الموافق 2018/12/29 م واس
تونس 22 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واس
توج الترجي الرياضي التونسي بلقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد للأندية " رجال " إثر تفوقه مساء اليوم على مواطنه ، منظم البطولة وحامل اللقب نادي ساقية الزيت بنتيجة 26 ـ 20 في مباراة الدور النهائي التي دارت بمدينة صفاقس.. ليصبح التتويج الخامس في تاريخ الترجي .
فيما فاز العربي القطري على السالمية الكويتي بـنتيجة 37 - 31 .
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21:31ت م
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