الرياض 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واستقام مساء غد الأحد الأمسية الشعرية السادسة في قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني ، ضمن فعاليات الشعر الشعبي بـ "الجنادرية 33" .ويحيي الأمسية كل من الشعراء : عكاش الذيابي ، معيوف الدوسري ، سعود العواجي ، محمد غازي التوم .. والمنشد عبدالله الحلافي ويتولى تقديم الأمسية الإعلامي بكر هذال .وأوضحت لجنة الأدب الشعبي بأنه يوجد مكان مخصص للنساء، والدعوة عامة للجميع .// انتهى //21:33ت م0116