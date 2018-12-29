الجنادرية / الأمسية السادسة ضمن الأدبي الشعبي بالجنادرية 33 غداً
السبت 1440/4/22 هـ الموافق 2018/12/29 م واس
الرياض 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واس
تقام مساء غد الأحد الأمسية الشعرية السادسة في قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني ، ضمن فعاليات الشعر الشعبي بـ "الجنادرية 33" .
ويحيي الأمسية كل من الشعراء : عكاش الذيابي ، معيوف الدوسري ، سعود العواجي ، محمد غازي التوم .. والمنشد عبدالله الحلافي ويتولى تقديم الأمسية الإعلامي بكر هذال .
وأوضحت لجنة الأدب الشعبي بأنه يوجد مكان مخصص للنساء، والدعوة عامة للجميع .
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21:33ت م
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