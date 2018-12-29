رياضي / الأهلي يخسر من الداخلية بالدوري المصري لكرة القدم
السبت 1440/4/22 هـ الموافق 2018/12/29 م واس
القاهرة 22 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واس
فقد النادي الأهلي نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه الداخلية بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت والمؤجل من الأسبوع السادس للمسابقة.
التعادل منح كل فريق نقطة واحدة؛ ليرتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة ويحتل المركز السادس، ويتبقى له ست مباريات مؤجلة، كما ارتفع رصيد الداخلية إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.
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22:27ت م
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