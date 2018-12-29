القاهرة 22 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسفقد النادي الأهلي نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه الداخلية بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت والمؤجل من الأسبوع السادس للمسابقة.التعادل منح كل فريق نقطة واحدة؛ ليرتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة ويحتل المركز السادس، ويتبقى له ست مباريات مؤجلة، كما ارتفع رصيد الداخلية إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.//انتهى//22:27ت م0119