البكيرية 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسشهد محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة ، أمس ، توقيع مذكرتي تفاهم لنادي البكيرية الرياضي مع إدارة مستشفى البكيرية العام وجمعية رعاية الأيتام " بنون " .وتهدف مذكرات التعاون إلى تنفيذ البرامج المشتركة وتبادل الخبرات والزيارات وإنشاء عيادة تغذية بمقر النادي يشرف عليها المستشفى , وتقديم برامج توعوية لمنسوبي نادي البكيرية وتعاون مشترك بين عيادة العظام بالمستشفى ووحدة العلاج الطبيعي بالنادي فيما يخص إصابات اللاعبين وتنفيذ فعاليات اجتماعية مشتركة , والاستفادة من منشئات النادي لتنفيذ بعض البرامج الصحية كالسمنة والسكر وغيرها ، كما تهدف إلى استضافة أبناء جمعية " بنون " وإقامة برامج ترفيهية لهم والاستفادة من مرافق النادي بالمجان.من جهته أشاد محافظ البكيرية بمذكرات التعاون بين تلك الجهات ، مؤكداً أنها شراكات مجتمعية تأتي في إطار تبادل الخبرات فيما بينها لتعزيز أواصر التعاون في المجال الرياضي والصحي والاجتماعي.// انتهى //23:27ت م0123