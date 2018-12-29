جيزان 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان مساء اليوم , محاضرة دعوية بعنوان " مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام " ، ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي ينفذها الفرع بالخيمة الدعوية في فعاليات مهرجان جازان الشتوي الحادي عشر " جازان الفل .. مشتى الكل " ، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي ,وذلك في مقر الخيمة الدعوية بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان .وتناولت المحاضرة التي ألقاهها الدكتور علي بن يحيى الحدادي ، التعريف بأهمية مقومات حب الوطن ومفهوم الانتماء الوطني والمواطنة والدور المناط بالجميع في القيام بواجبهم في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره والسعي في كل ما يعزز الانتماء الوطن لدى مختلف فئات المجتمع ، والمساهمة في غرس حب الدين والوطن وطاعة الله ورسوله وولاة الأمر – أيدهم الله – والسمع والطاعة لهم في نفوس الناشئة , والحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن ووحدة الصف والاجتماع بين أفراد الأمة ومحاربة الإرهاب , والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدساته.عقب ذلك فتح باب الحوار والنقاش وأجاب المحاضر على أسئلة واستفسار الحضور.//انتهى//23:42ت م0125