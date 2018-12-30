الجنادرية 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسحظيت كلمة مسطرة بيد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - مدونة بتاريخ 18 / 3 / 1391 ، عند افتتاحه لمركز تدريب الرماية بالأمن العام ، باهتمام زوار جناح الأمن العام بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 .ووقف الزوار متأملين معاني الكلمات التي سطرها الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - بيده ، التي حملت الكثير من معاني العزيمة والإصرار في الدفاع عن أمن هذا الوطن، وروعة وجمال خطه _ رحمه الله _ الذي حاز على إعجابهم ودفعهم الفضول للبحث عن مناقب الفيصل وصفاته .// انتهى //00:42ت م0127