واشنطن 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسلقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بعاصفة ثلجية مصحوبة بأمطار غزيرة ضربت الولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم أن العاصفة الثلجية "إيبوني" بدأت بالانحسار، إلا أنه من المتوقع أن تطال ولايات نيو مكسيكو وتكساس جنوب غربي البلاد، ومونتانا في الشمال الغربي، موضحةً أن التحذيرات من وقوع فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة رفعت التحذيرات جنوب شرقي الولايات المتحدة.// انتهى //02:02ت م0129