بيروت 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسواصلت الزوارق الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها للمياه الإقليمية اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم بأن زورقين حربيين إسرائيليين انتهكا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها 570 مترًا.وأشار البيان إلى أنه يجري متابعة موضوع الانتهاكات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل ).وقد طالبت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن الدولي مؤخرًا بإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف انتهاكاته لسيادة لبنان برًا وبحرًا وجوًا، وتنفيذ مقتضيات قرار المجلس رقم 1701 الصادر عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006.// انتهى //03:36ت م0130