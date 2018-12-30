الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق الرياض ، القصيم ، القريات ، طريف و الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، و يتوقع نشاط في الرياح السطحية خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، حائل و القصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة الجوف، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية ، الشرقية ، القصيم و الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض. وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على المناطق الغربية والشمالية الغربية من المملكة.و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:00ت م0002