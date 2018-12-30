الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة تبرعت بـ 160 مليون دولار للفلسطينيينعناية خاصة بأسر الأيتام في اليمن والشمال السوري.. مملكة الإنسانية تواصل إغاثة اللاجئينمركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقيتين لدعم المتضررين من الكوارث الطبيعية في طاجيكستانسفير خادم الحرمين يقدم أوراق اعتماده لرئيس أذربيجان«التحالف»: الحوثي يرفض خروج قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاءأمير جازان: للإعلام دور مهم في التعريف بمقومات المنطقة السياحية والاقتصاديةأمير المدينة يدعو لتوسيع الغطاء النباتي والمسطحات الخضراءالأحوال المدنية تستخدم تقنية الهولوجرام لخدمة المواطنين بالجنادريةالألعاب الشعبية في الجنادرية متعة ومرح للأطفال«الشورى» يضم خبرات مرموقة تعزز رؤية 2030الجيش اليمني ينزع ألغام الحديدة تمهيداً لانسحاب الانقلابيينمساعٍ حوثية لإفشال اتفاق تبادل الأسرىقرقاش: المرحلة تتطلب الحضور العربي في سوريةالقوات العراقية تعتقل دواعش في نينوىمصرع مسلحين من طالبانمصر تدك أوكار الإرهاب في سيناء// يتبع //06:02ت م0003