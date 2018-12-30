عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/4/23 هـ الموافق 2018/12/30 م واس
الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
المملكة تبرعت بـ 160 مليون دولار للفلسطينيين
عناية خاصة بأسر الأيتام في اليمن والشمال السوري.. مملكة الإنسانية تواصل إغاثة اللاجئين
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقيتين لدعم المتضررين من الكوارث الطبيعية في طاجيكستان
سفير خادم الحرمين يقدم أوراق اعتماده لرئيس أذربيجان
«التحالف»: الحوثي يرفض خروج قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء
أمير جازان: للإعلام دور مهم في التعريف بمقومات المنطقة السياحية والاقتصادية
أمير المدينة يدعو لتوسيع الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء
الأحوال المدنية تستخدم تقنية الهولوجرام لخدمة المواطنين بالجنادرية
الألعاب الشعبية في الجنادرية متعة ومرح للأطفال
«الشورى» يضم خبرات مرموقة تعزز رؤية 2030
الجيش اليمني ينزع ألغام الحديدة تمهيداً لانسحاب الانقلابيين
مساعٍ حوثية لإفشال اتفاق تبادل الأسرى
قرقاش: المرحلة تتطلب الحضور العربي في سورية
القوات العراقية تعتقل دواعش في نينوى
مصرع مسلحين من طالبان
مصر تدك أوكار الإرهاب في سيناء
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