دكا 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسبدأ الناخبون في بنغلاديش اليوم التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا (0200 بتوقيت جرينتش)، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً.وجرى نشر أفراد من الجيش والبحرية، لمساعدة الإدارة المدنية في الحفاظ على النظام أثناء الحملة الانتخابية وخلال عملية التصويت، وأيضًا عقب الانتخابات.ويأمل حزب رابطة عوامي، الذي تقوده الشيخة حسينة، وحلفاؤه أن تكون الانتخابات بمثابة نقطة انطلاق ضد ائتلاف معارض يضم حزب بنغلاديش الوطني الموالي لرئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء.ومن المتوقع أن تعلن النتائج يوم غد الاثنين، وفقًا لمسؤولي الانتخابات.// انتهى //07:19ت م0008