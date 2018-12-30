لوبومباشي 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم في شرق جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة، انتخابات لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا، وهو اقتراع كان قد تمّ تأجيله ثلاث مرّات.ومن المقرّر أن تُعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 يناير، ليؤدّي الرئيس الجديد اليمين الدستوريّة في 18 منه، على ما قالت مفوّضية الانتخابات. وكان رئيس المفوّضية الوطنيّة المستقلّة للانتخابات قد أكّد مساء الجمعة أنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى في البلاد الأحد، وذلك إثر اجتماع مع المرشّحين الرئيسيّين الثلاثة ومراقبين أفارقة.يذكر أن جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة لم تعرف أيّ انتقال سلمي للسلطة في تاريخها.// انتهى //08:43ت م0009