طرابلس 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بمقتل جندي من الجيش نتيجة الاشتباكات بين قوات الجيش وعناصر بقايا الجماعات الإرهابية في حي المدينة القديمة بدرنة.ونوهت بوقوع عدد من التقلى والجرحى جراء الاشتباكات المسلحة بين قبيلة المحاميد جنوب ليبيا من جهة، وقبيلتي الواداي والميمي التشاديتين من جهة أخرى، في منجم 35 على الحدود الليبية التشادية.وأشارت صحف الأحد إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية محمد سيالة من اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ، قدم خلاله تعازي بريطانيا للشعب الليبي في ضحايا وزارة الخارجية، وإعرابه عن استعداد بلاده الكامل للمساعدة في رفع كفاءة العاملين في مجالات الأمن بليبيا بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص.ونقلت إعراب البعثة الأممية لدى ليبيا عن إنزعاجها الشديد بشأن اقتحام مقهى التقت فيه سيداتٌ في بنغازي واحتجاز العاملين فيه، ومطالبتها بالبيان الإفراج عن المحتجزين فورًا وحماية حق النساء بالتجمع في الأماكن العامة بما فيها المقاهي، وتعليقها بأن هذه الأفعال مؤشرٌ خطيرٌ بتراجع الحريات الفردية.وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، وتأكيده أن الوضع في ليبيا ينتكس بفعل، وأن الأجواء في ليبيا تسمح بوجود تنظيمات ومليشيات إرهابية لا تخضع لسيطرة سلطة مركزية، وتعمل وفق أهوائها وتتأثر بقوى خارج ليبيا.// انتهى //08:53ت م0010