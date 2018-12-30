المدينة المنورة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساختتمت أمس في المدينة المنورة فعاليات المؤتمر السنوي لمناقشة أحدث التطورات في طب وعلاج أمراض الدم الذي نظمه مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة.وبينت استشارية أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية رئيسة المؤتمر الدكتورة أمل البيحاني، أن المؤتمر استعرض أهم ما توصل إليه البحث العلمي وآخر المستجدات في أمراض الدم بمشاركة مجموعة من المتخصصين على مستوى المملكة في أمراض الدم بالمستشفيات التخصصية منها الحرس الوطني والمستشفيات العسكرية ، إلى جانب مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة .وأضافت إن المؤتمر ناقش المستجدات في أمراض سرطان الدم الحاد وسرطان الدم المزمن والأورام اللمفاوية وغيرها من الموضوعات في ذات المجال للوصول لأحدث ما توصل له العلم والاستفادة من الخبرات المشاركة والخروج بتوصيات لرفع وتوحيد مستوى الخدمة الصحية.من جانبه أكد مدير عام مستشفى الملك فهد العام الدكتور أيمن بن محمد خرابة ، أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع كفاءات طبية متعددة في مكان واحد لاستعراض وتبادل الخبرات العلمية.// انتهى //09:41ت م0013