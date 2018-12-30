ميدان وردك 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساقتحمت قوات خاصة تابعة لمديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) مجمعًا عسكريًا لحركة طالبان بإقليم ميدان وردك وسط أفغانستان، مما أسفر عن مقتل عشرة مسلحين، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.وذكر فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغاني أنه تم تنفيذ الغارة في قرية "كارو خيل" بمنطقة سيد آباد. وجاء في بيان صادر عن فيلق العمليات الخاصة أنه قُتل عشرة مسلحين على الأقل خلال العملية وتم تدمير المجمع العسكري الذي كانت تستخدمه حركة طالبان. ودمرت القوات الخاصة أيضًا أربع مركبات وثلاث دراجات بخارية وبعض الأسلحة التي كان يستخدمها المسلحون لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن.يقع إقليم "ميدان وردك" وسط أفغانستان وهو من بين الأقاليم المضطربة نسبيًا.// انتهى //09:54ت م0017