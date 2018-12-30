القاهرة 23 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة مواصلة تطوير منظومة النقل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، وضرورة مواصلة التصدي للتعديات بجميع أشكالها، وعدم التنازل عن حقوق الدولة.وأخبرت عن مقتل 40 مسلحًا في مداهمات شنتها قوات الأمن المصرية على 3 أوكار بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة ومواد تصنيع المتفجرات.وواكبت صحف الأحد تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، موضحة أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تماطل في الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وبدأت في إعادة انتشار قواتها داخل المدينة.ولفتت الانتباه إلى تحذير المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميسورا من إمكانية تعزيز تنظيم داعش الإرهابي لمواقعه، بعد سحب أمريكا لقواتها من سوريا.وواكبت الصحف المظاهرات الاحتجاجية الجديدة التي حشدت لها حركة "السترات الصفراء" في باريس أمس، وبعض المدن الفرنسية الأخرى عقب شهر ونصف من الاحتجاجات التي شابها أعمال عنف وشغب كلّف الاقتصاد الفرنسي ما يقرب عن 4 مليارات يورو.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ وقوع مواجهات بين محتجين وقوات الأمن التونسي في أحياء قريبة من وسط العاصمة، ونبأ استهداف مروحية عسكرية إسرائيلية موقعًا تابعًا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.// انتهى //10:23ت م0018