الخرطوم 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إدانة الخارجية السودانية أمس بأقوى العبارات حادثة التفجير الإرهابي لحافلة السياح في منطقة الجيزة بمصر، الذي أسفر عن مقتل 3 سياح، بالإضافة إلى مقتل المرشد السياحي المرافق للوفد، وجرح 12 آخرين.وأشارت إلى أن عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 6 الآف معتقل إضافة إلى 23 معتقلاً عربيًا من الأردن وسوريا.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى تقديم وفد الحكومة اليمنية الشرعية أمس، احتجاجًا رسميًا للأمم المتحدة حول الإعلان عن بدء تسليم مليشيات الحوثي الموالية لإيران لميناء الحديدة.ونشرت إعلان وزارة الداخلية المصرية، مقتل 40 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وذلك خلال مداهمتها لثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء .ونقلت صحف السودان عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إحراز تقدم كبير في المفاوضات الجارية بين بلاده والصين لحل خلافاتهما التجارية.// انتهى //10:35ت م0020