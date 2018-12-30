عمّان 23 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز مع نظيره العراقي عادل عبدالمهدي، واتفاق الجانبان على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.وتابعت صحف الأحد إدانه وزارة الخارجية الفلسطينية، لاعمال الحفريات التهويدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية أسفل الحرم القدسي الشريف ومحيطه وبلدة سلوان.واهتمت باتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة المضي قدمًا في المسار السياسي من أجل تسوية الصراع في سوريا.ونشرت صحف الأردن إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 40 إرهابيا خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء .// انتهى //10:39ت م0021