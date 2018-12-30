الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسوقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري لأبحاث التعليم التقني والتدريب في جمهورية كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال التدريب التقني والمهني.ووقع المذكرة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، و رئيس المعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب الدكتورة يونج صن را .وتشمل المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات من ضمنها إقامة مؤتمرات مشتركة وجلسات عمل ومعارض، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المشتركة، وتبادل الخبراء والخبرات بين المؤسسة والمعهد.كما قام الدكتور الفهيد بزيارة ميدانية لمركز تدريب شركة هونداي الكورية، واطلع خلالها على الجهود التي تعمل عليها الشركة، حيث تم مناقشة بناء شراكة استراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة هونداي الكورية.// انتهى //11:02ت م0024