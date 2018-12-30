بيروت 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية خرقها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تقوم بها الزوارق الحربية التابعة لها، خارقة بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم، أن زورقين حربيين إسرائيليين أقدما على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين ولمسافة أقصاها 570 مترًا.وأشار البيان إلى أنه جرى متابعة موضوع التجاوزات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //11:06ت م0025