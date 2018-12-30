الخليل 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فتيين فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر، وأجرت تفتيشات في عدد من منازل الفلسطينيين، أعقبها اعتقال الفتيين مهدي إبراهيم عبد الحميد أبو ماريا، وراكان ناصر عبد الحميد أبو ماريا، ونقلتهما إلى مركز "عصيون" الاحتلالي شمال البلدة.// انتهى //11:07ت م0026