أبها 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسبلغ عدد المستفيدين من عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد أكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة, من خلال 375 عيادة متخصصة في قسمي الطلاب والطالبات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات.وأكد عميد الكلية الدكتور إبراهيم الشهراني، أن الكلية تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع خدماتها الأكاديمية والطبية, حيث حصلت على شهادتي الجودة الأمريكية والبريطانية حسب معايير الآيزو 9001 - 2008، مشيراً إلى أن الكلية تسير بخطوات حثيثة للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني من هيئة تقويم التعليم والتدريب (NCAAA).وأبان أن الكلية أسهمت في تعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان، وتقديم الخدمات العلاجية والتثقيفية وأداء رسالتها تجاه المجتمع, بالمبادرة بتسخير إمكاناتها لتكون سندًا وعونًا لأفراد المجتمع في كثير من المحافل والمناسبات والفعاليات، لافتاً أن الكلية قدمت فرصًا حقيقيةً لتطوير الكوادر البشرية من أبناء المنطقة أكاديميًّا وإداريًّا، وتوفر فرصاً لعمل الشباب من الجنسين في مرافق الكلية بقسميها للبنين والبنات.وأوضح الدكتور الشهراني أن الكلية خرّجت 672 طبيباً و 148 طبيبة, لتلبية احتياجات المرافق الصحية بعسير، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصحية في الوطن, مضيفاً أن الكلية تضم سبعة أقسام تشمل: جراحة الفم والوجه والفكين، والاستعاضة السنية، وعلوم التشخيص وبيولوجيا الفم، وطب أسنان الأطفال، وإصلاح الأسنان، وطب الأنسجة المحيطة بالأسنان وصحة أسنان المجتمع، والتعليم الطبي للأسنان، إلى جانب 5 معامل بالكلية مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات تشمل معامل علم الأمراض والأنسجة، والأشعة، والتركيبات السنية، والإنتاج، والمحاكاة.// انتهى //11:35ت م0028