الجزائر 23 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسحصد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، أغلبية مقاعد مجلس الأمة الجزائري في الانتخابات النصفية التي جرت الخميس، حسبما تبين من عملية الفرز التي جرت تحت إشراف القضاة.وذكرت الإذاعة الجزائرية الرسمية اليوم، أن جبهة التحرير الوطني تحصلت على أغلب أصوات الأعضاء في مجالس المحافظات والبلديات، الذين أدلوا بأصواتهم أمس، خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، متبوعة بـ"التجمع الوطني الديمقراطي".وأضافت أن "جبهة التحرير الوطني" حصلت على 29 مقعدًا، فيما تحصل "التجمع الوطني الديمقراطي" على 11 مقعدًا. ونالت "جبهة القوى الاشتراكية" مقعدين في كل من محافظتي تيزي وزو وبجاية، وتحصلت "جبهة المستقبل هي الأخرى على مقعدين.ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية والنهائية بعد 72 ساعة من تلقيه الطعون بشأن هذه الانتخابات.ويشار إلى أن الانتخابات النصفية مست 48 مقعدًا من مجموع 144 مقعد يتشكل منها مجلس الأمة، فيما يخول الدستور الجزائري، رئيس الجمهورية تعيين ثلث العدد من الشخصيات البارزة والكفاءات من شتى الاختصاصات والمجالات.// انتهى //11:36ت م0029