رام الله 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر تشييع جثماني الشهيدين كرم فياض، الذي ارتقى أمس الأول برصاص الاحتلال شرق خان يونس، والياس صالح عبد ياسين الذي أعدمته قوات الاحتلال في 25 أكتوبر الماضي.وتحدثت عن إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، أعمال الحفريات التهويدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على مدار الساعة أسفل الحرم القدسي الشريف ومحيطه وبلدة سلوان، الذي أدى إلى انهيارات كبيرة وتشققات واسعة في أداد كبيرة من منازل الفلسطينيين وحفر في محيط المسجد الأقصى.وأولت صحف الأحد اهتمامًا بتأكيدات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، أن القيادة الفلسطينية تعمل على إعادة صياغة العلاقة بإسرائيل في مفاصلها السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية، وإشارته إلى أن المنحى السياسي مغلق لأنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل.وأوردت التقرير الصادر عن هيئة الأسرى والمحرّرين الفلسطينييي، الذي أشار إلى أن عام عام 2018، شهد هجمة عنيفة على الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، حيث شنت ماكينة القمع الاحتلالية حربًا شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم.ونشرت صحف فلسطين خبر إدانة أسبانيا، مصادقة إسرائيل على إنشاء نحو 2200 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.// انتهى //11:42ت م0032