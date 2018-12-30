الأحساء 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسبلغ زوار مهرجان سفاري الأحساء منذ انطلاقته الخميس الماضي في مدينة جواثا السياحية، أكثر من 30 ألف زائر، من خلال فعالياته المختلفة من وعروض الخيل، والسيارات المعدلة، إضافة إلى فعاليات المسرح والأناشيد والمسابقات المتنوعة.وشهدت الفعاليات في أيامه الماضية، مبادرات لذوي الهمم داخل فعاليات المهرجان، وفريق أصدقاء ذوي الإعاقة، إذ تتنوع المشاركات في هذه الفعاليات من أركان متعددة منها لفريق اجتياز التطوعي من جامعة الملك سعود، والرسومات، والجوانب الصحية والعلاج الطبيعي، والاجتماعية والنفسية، إضافة إلى للأسر المنتجة وغيرها.// انتهى//11:42ت م0033