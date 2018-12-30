لندن 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بكشف وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون عن أن بلاده ستفتح قاعدتين عسكريتين جديدتين في الكاريبي وفي جنوب شرق آسيا، في وقت تسعى فيه لتعزيز وجودها العسكري وراء البحار بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت).وتابعت صحف الأحد مستجدات الأوضاع الحالية في سوريا وذلك على ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من هناك، مشيرة إلى النظر بالاعتبار إلى التطورات العسكرية والدبلوماسية التي تحدث وسط خلاف أجندة الدول المتدخلة في سوريا.ونقلت نفي المغرب علاقة قتلة السائحتين الاسكندنافيتين بتنظيم داعش الارهابي، ومثيرة أسئلة جديدة بشأن جريمة القتل الوحشية التي استهدفت السائحتين في مخيم سياحي بجبال الأطلس بالمغرب منتصف الشهر الجاري.ولفتت صحف بريطانيا إلى أن عام 2018 كان حافلاً بإنجازات طبية عدة، مما جعله عامًا مهمًا في قطاع الصحة بعد التطور الملحوظ في مجالات مختلفة، منها علاج فقدان البصر والشلل والتقدم في مكافحة السرطان.// انتهى //11:49ت م0034