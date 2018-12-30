جدة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واستشارك مؤسسة التراث الخيرية في معرض جدة الدولي للكتاب، في دورته الحالية بعنوان " الكتاب تسامح وسلام " الذي يستمر حتى 5 يناير 2019م .وتضمن جناح المؤسسة هذا العام مجموعة الملوك التي تشرفت المؤسسة بإصدارها، إضافة إلى إصداراتها المتخصصة في التاريخ والثقافة والتراث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية .وتحرص مؤسسة التراث الخيرية على المشاركة في معارض الكتاب، إيماناً منها بأهمية نشر ثقافة التراث، إضافة إلى اهتمامها بكل ما له من صلة بنشر المعرفة، كون الكتاب رافداً مهماً من روافد الثقافة.يذكر أن مؤسسة التراث الخيرية، مؤسسة وطنية لخدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها عام 1417هـ ، وحصلت على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في عام 2012م، وذلك عن فرع التعريف بالتراث ونشره عبر مختلف وسائل الاتصال العصرية والمكتوبة، كما نالت جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة 2017م، عن فئة الرواد من علماء الآثار السعوديين، وذلك نظير دورها الرائد، وإسهاماتها في مجال تطوير مواقع الآثار وتأهيلها، ودورها التوعوي في مجال الآثار من خلال عدد من المعارض والأنشطة المخلفة .// انتهى /11:50ت م0035